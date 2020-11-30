Обманутые инвесторы банка «Аркада» освободили проезжую часть центральной улицы столицы.

В столице возобновлено движение транспорта по улице Крещатик.

Читайте такжеИнвесторы банка “Аркада” ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах" выйдут на повторное перекрытие КрещатикаОб этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

«Движение по Крещатику возобновлено», - отметили в КГГА.

Обманутые инвесторы банка «Аркада» освободили проезжую часть центральной улицы - это видно на опубликованном КГГА фото.

Как сообщал УНИАН, около 12.00 обманутые инвесторы банка «Аркада» в очередной раз перекрыли Крещатик, чтобы привлечь к своей проблеме внимание Киевского городского председателя Виталия Кличко.

Ранее сегодня они пикетировали Офис президента с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию с замораживанием строительства многоквартирных домов, в строительство которых они в свое время вложили средства через банк. Также инвесторы требуют публичного объявления результатов аудита по достройке жилых комплексов и назначения нового застройщика.

Кличко сегодня заявил, что обманутым инвесторам банка «Аркада» в течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья.

Справка УНИАН. Строительство трех жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» было остановлено почти два года назад. Средства на строительство комплексов привлекались через банк «Аркада».

В августе 2020 года правление НБУ внесло банк «Аркада» в категорию неплатежеспособных.

Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка "Аркада" началась 29 мая 2020 года. Они периодически пикетируют органы власти и перекрывают улицы с требованием решить их проблемы.

В августе мэр столицы сообщил, что предприятие «Киевгорстрой» проведет аудит по достройке жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах».

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Автор: Инна Андалицкая