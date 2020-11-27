25 августа текущего года НБУ признал банк «Аркада» неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Это банк, в который доверители инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир в ЖК «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озёрах». По распоряжению Виталия Кличко, ЗАО «ХК «Киевгорстрой» должен был провести аудит трех комплексов и подсчитать сколько средств потребуется на достройку, публично объявить результат аудита и предложить доверителям алгоритм решения. На текущий момент результат аудита не объявлен.

Инвесторы просят киевлян с пониманием отнестись к их действиям и извиняются за временные неудобства. Но другого способа защитить свои права у инвесторов просто нет.

План митинга:

09:30 - 12:30 - митинг под Офисом Президента Украины, обращение к Президенту Украины.

12:30 – 13:00 – пешая хода от Офиса Президента к Киевской городской администрации.

13:00 - 18:00 - полное перекрытие Крещатика, обращение к мэру города Киева.

План АвтоМитинга:

07:00 – 07:15 – сбор группы АвтоМитинг на Столичном шоссе.

07:15 – 07:30 – движение колонны АвтоМитинга к резиденции Президента Украины.

07:30 – 09:30 – ожидание Президента Украины во время проезда его кортежа.

09:30 – 10:30 – движение колонны АвтоМитинга от резиденции Президента к КГГА.

10:30 – 18:00 – парковка авто возле КГГА и присоединение к МЕГА-митингу под Офисом Президента.

Основные требования инвесторов:

Публичное оглашение результатов аудита, проведенного ХК «Киевгорстрой», назначения и объявления нового Застройщика.

Строительство без доплат со стороны инвесторов.

Справка:

Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка "Аркада" началась 29 мая 2020. Тогда многотысячным маршем митингующие пришли под офис "Аркады", КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, замороженное уже более 2 лет. Уже 17 июня, во время третьего масштабного митинга мы вынуждены были обустроить палаточный городок под зданием КГГА. Акция протеста продолжается уже более 183 дней, жители палаточных городков ежедневно напоминают о своих недостроенных квартирах чиновникам КГГА. Два месяца подряд инвесторы каждое утро ходили под Офис Президента Украины с ежедневными мини-митингами, чтобы о них не забыли. На сегодняшний день они не имеют ничего, кроме обещаний.

Видео-анонс: https://www.youtube.com/watch?v=EDZhuQn2L4Q

Ресурсы: https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi

Канал Об'єднання інвесторів банку Аркада

Сайт: https://investors.in.ua/

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Автор: УНИАН