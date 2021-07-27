В Польше умер второй украинский гражданин после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в субботу, 24 июля.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"Сегодня утром в больнице города Лодзь умер гражданин Украины 1967 года рождения, родные уже осведомлены посольством. Еще трое украинцев находятся в больницах разных городов с положительной динамикой. Все - жители Херсонской области", - сообщили дипломаты.
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Дело находится на контроле посольства Украины в Польше.
ДТП с украинцами в Польше: детали
24 июля произошло ДТП в Польше, недалеко от города Радомско в Лодзинском воеводстве. В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиль Nissan, пострадали 7 граждан Украины. Все они были доставлены в больницы. В тот же день один из пострадавших украинцев скончался в больнице.
В больницу попала также 36-летняя водитель Nissan, жительница гмины Гидле. Первый тест на трезвость показал в ее крови 4 промилле алкоголя. По данным полиции, именно она спровоцировала ДТП с микроавтобусом, внезапно выехав своей машиной на встречную полосу движения.