В настоящее время еще трое украинцев остаются в больницах.

В Польше умер второй украинский гражданин после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в субботу, 24 июля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Сегодня утром в больнице города Лодзь умер гражданин Украины 1967 года рождения, родные уже осведомлены посольством. Еще трое украинцев находятся в больницах разных городов с положительной динамикой. Все - жители Херсонской области", - сообщили дипломаты.

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Дело находится на контроле посольства Украины в Польше.

ДТП с украинцами в Польше: детали

24 июля произошло ДТП в Польше, недалеко от города Радомско в Лодзинском воеводстве. В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиль Nissan, пострадали 7 граждан Украины. Все они были доставлены в больницы. В тот же день один из пострадавших украинцев скончался в больнице.

В больницу попала также 36-летняя водитель Nissan, жительница гмины Гидле. Первый тест на трезвость показал в ее крови 4 промилле алкоголя. По данным полиции, именно она спровоцировала ДТП с микроавтобусом, внезапно выехав своей машиной на встречную полосу движения.

Автор: Виталий Саенко