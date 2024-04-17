Компания ДТЭК продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины и помогла украинским воинам установить 26 км защитных укреплений в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

С декабря прошлого года ДТЭК оказывает украинским защитникам помощь по строительству и обустройству защитных фортификаций на Донецком направлении.

Речь идет о предоставлении различных материалов, а также оплате услуг специальной техники для сооружения укреплений. Благодаря этой помощи было возведено около 100 фортификационных сооружений, а общая протяженность защитных укреплений составила около 26 км.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии ДТЭК Рината Ахметова направил на поддержку ВСУ и гуманитарные цели около 1,3 млрд грн.