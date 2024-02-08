Также один из вопросов касается людей с инвалидностью.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в законопроекте о мобилизацию будут пересматриваться, в частности вопросы подхода к аспирантам и блокировки счетов граждан.

В своем Telegram-канале он напомнил, что 7 февраля народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №10449 относительно военной службы, мобилизации и учета.

"Вопрос к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению", - написал он и привел перечень из трех пунктов.

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Первый касается людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. "Оставим все в редакции действующего законодательства", - отметил Арахамия.

Кроме того, он сообщил: "пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс. Точно неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - отметил парламентарий.

Арахамия добавил, что это вопросы, которые уже в работе. "Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан Задача не из легких, работы будет много", - отметил он.

Закон о мобилизации - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце января передал в парламент обновленную версию проекта законопроекта о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас он составляет 27 лет), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко отметил, что законопроект изменился после первой редакции, но в нем остаются несколько позиций, которые вызывают дискуссии. Речь идет о вопросах так называемых электронных повесток; относительно тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью, а также есть дискуссии относительно аспирантов - в правительственном законопроекте предусмотрено, что аспиранты, которые учатся на условиях контракта, будут подлежать призыву во время мобилизации.

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

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