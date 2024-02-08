Андрей Длигач отметил, что сейчас можно мобилизовать максимум 230 тысяч мужчин.

Украина не может сейчас мобилизовать 500 тысяч украинцев. У Киева нет средств, чтобы провести масштабный призыв.

"О 500 тысячах мобилизованных вообще не может идти речь, потому что нет такого ресурса. По нашим подсчетам, мобилизация более 15% мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране", - рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире телемарафона.

По его словам, если призывать больше, то предприятия начнут массово закрываться.

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"Мы просчитали, что максимальный потолок, на который мы можем выйти сейчас – это 230 тысяч мужчин. Следовательно, нужно искать другой подход: через рекрутинг, через оптимизацию не столько затрат, сколько использование имеющегося человеческого ресурса", - объяснил экономист.

При этом он отметил, что к примеру, можно перевести в ряды ВСУ сотрудников полиции и налоговой.

Мобилизация в Украине - главные новости

Украинские военные в конце 2023 года попросили дополнительно мобилизовать до 500 тысяч граждан, после чего Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ оказался "сырым" и правительство его отозвало.

30 января 2024 года Кабмин передал в Раду новый проект закона, который предлагает снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, предусмотрено наказание для уклонистов, в том числе ограничение права на управление транспортом, арест ценностей и средств, а также временное ограничение в праве на выезд за границу.

В то же врея председатель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что в документе не хватает нормы о ротации украинских военных.

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