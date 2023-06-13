По словам женщины, она сейчас с детьми у ее родителей.

Екатерина Крупич со своими детьми оказалась в водяной ловушке в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Их спас дрон, который заметил их, когда они выглядывали из окна на крыше дома.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона Екатерина вышла на связь и рассказала, что она сама осталась с детьми - без еды и без воды. На спасение пришли украинские военные, которые с помощью дрона сбрасывали семье еду и воду.

После того, как семью спасли, женщина и ее дети встретились с "Сантой" - бойцом, который прикрепил к дрону записку с призывом держаться.

"Мы с Сантой на связи, мы познакомились. Это очень замечательный человек. В нашем спасении участвовали многие люди. Большая благодарность всем ребятам от нашей семьи", - говорит Екатерина.

По словам женщины, они сейчас у ее родителей, чувствуют себя хорошо, приходят в себя. В день трагедии их очень напугало то, что вода поднималась очень быстро.

Сын Екатерины Максим стал настоящим героем после этой истории, ведь он привлекал внимание дрона и пытался поймать сброшенную военными еду и воду.

Спасение семьи из водяной ловушки с помощью дрона

Напомним, украинским военным удалось эвакуировать семью из затопленных Чаек Херсонской области, которая умоляла о помощи с чердака, привлекая внимание дрона ВСУ.

Украинские защитники передали семье питьевую воду дроном. Этот щемящий момент снял беспилотник. Затем воины теробороны спланировали эвакуацию и реализовали ее.

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