Лубинец направил письма в ГБР, ВСП, Нацпол и МВД по поводу драки между Одесским ТЦК и медиками "скорой".

11 июня в Одессе возникла драка между работниками одесского ТЦК и медиками "скорой". Такие действия обеих сторон конфликта недопустимы и дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для украинцев, отреагировал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

"В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации и всех других категорий граждан. Поэтому по этой ситуации направил письма в ГБР, ВСП, Нацпол и МВД с требованием дать правовую оценку действиям участников конфликта. Ведь то, что присутствует на видео, недопустимо!" - подчеркнул омбудсмен.

Он напомнил, что каждый, кроме конституционных прав, имеет и обязанности, которые следует выполнять надлежащим образом и без ущерба для других граждан. По словам Лубинца, действия, которые имели место в Одесском ТЦК и СП, дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей.

Видео дня

"Нечего и говорить о том, что вражеские каналы очень успешно используют это видео для распространения своих пропагандистских нарративов. Поэтому призываю должностных лиц ТЦК и СП при исполнении своих обязанностей неукоснительно соблюдать нормы Конституции и законодательства Украины!" - подчеркнул Уполномоченный ВР по правам человека.

Драка возле Одесского ТЦК - что известно

Как ранее писал УНИАН, после драки работников ТЦК и медиков в Одессе массово увольняются водители "скорой". По словам фельдшера подстанции №4, ситуация достаточно критическая, ведь не могут решить вопрос с бронированием работников.

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