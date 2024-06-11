По его словам, вопрос с бронированием работников не могут решить.

В Одессе сложилась критическая ситуация с бронированием работников скорой медицинской помощи, водители массово увольняются.

Об этом Думской рассказал сотрудник подстанции №4. По его словам, на последней встрече с генеральным директором они не нашли решения этого вопроса. "Ситуация с бронированием сотрудников критическая. Она критична в плане того, что бронирования у нас нет и сделать это бронирование нам никто не обещает", - сказал мужчина.

По его словам, именно по этой причине водители "скорой" массово увольняются. "Машины у нас есть, у нас некому водить... Так же встанет вопрос по поводу фельдшеров и докторов. Мы ждали какого-то результата - результата нет. Нам ничего не обещают", - отметил он.

Фельдшер отметил, что подстанция №4 работает в Киевском и Малиновском районах города, бронированию подлежат 22 сотрудника. "Если их сейчас всех заберут на фронт, то подстанция просто остановится. Я думаю, что на других подстанциях похожая ситуация", - добавил мужчина.

Драка возле одесского ТЦК: что известно

Напомним, сегодня днем в сети появились видео серьезного конфликта между работниками ТЦК и "скорой". Сообщалось, что медики приехали помочь коллегам, которых не выпускали из здания военкомата.

В Одесском областном ТЦК заявили, что сотрудники "скорой" отказались предоставлять документы, а также у военнослужащих "возникло подозрение", что медики хотять помочь одному из мужчин избежать военной службы.

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