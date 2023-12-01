По словам Муженко, это рискованный путь, но командованию ВСУ надо идти на просчитанный риск.

Генерал армии, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украинскому фронту необходимо переформатирование.

Как заявил Муженко в интервью BBC, он не считает, что война зашла в тупик. По его словам, на фронте бывают не только победы, но иногда бывают и поражения.

"Здесь бывает не только успешное продвижение, но и сдерживание нас противником. Здесь не только наступление, но и оборона. Я считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к обороне. Стратегически активной обороны, которая бы предусматривала задачи контрударов. А в условиях успеха на отдельных направлениях – контратак на уровне соответствующих подразделений. Нам нужно переформатировать фронт. Нам нужно создать мощный резерв не только количественный, но и качественный. А качественный резерв - это наличие военных организмов: бригада, корпус и все такое. Подготовленных, оснащенных, слаженных, с высоким моральным духом и способных решить вопрос", - заявил Муженко.

Генерал объяснил, что значит "переформатировать фронт". По его словам, имеется в виду создание соответствующих оперативных группировок, боевых порядков, оформление, создание соответствующей системы управления и так далее.

"Потому что на сегодня мы знаем случаи, когда на отдельных направлениях есть десятки, а то и больше частей и подразделений, которые замыкаются на один орган управления. В такой ситуации просто невозможно осуществлять качественное своевременное управление, реагировать на те риски, которые возникают. Вот что я имею в виду". - отметил он.

Муженко добавил, что уе сложный процесс, связанный с риском, но нужно идти на просчитанный риск.

Другие заявления Муженко

Во время того же интервью Муженко заявил, что реальная ситуация на поле боя отличается от тех заявлений, которые делают в СМИ. Впрочем, во время контрнаступления украинские воины сделали то, чего не смогла бы сделать ни одна армия мира.

Вместе с тем, Муженко отверг утверждения о том, что контрнаступление ВСУ якобы не дал ожидаемых результатов.

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