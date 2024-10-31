Молодой воин всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя, отметил нацгвардеец.

Дополнительная мобилизация в Украине 160 тысяч человек необходима, поскольку есть "огромный дефицит качественного личного состава".

Такое мнение высказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш в эфире канала "Эспрессо".

По его словам, потребность в людях есть абсолютно во всех подразделениях, а не только в пехоте.

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"Нужно мобилизовать такое количество людей для того, чтобы они имели время подготовиться и имели время выйти на позиции уже подготовленными и уже готовыми к бою", - заявил собеседник.

Отченаш считает, что мобилизовать нужно молодых людей:

"...все же мобилизовать должны именно молодое поколение из-за того, что молодой воин 20-25 лет всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя".

В центре внимания мобилизация в Украине - новости, которые уже сообщались

Напомним, 29 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что в нашей стране планируют дополнительно мобилизовать 160 тысяч человек. По его словам, это позволит укомплектовать воинские части личным составом до 85%.

Напомним, после того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в нашей стране ввели военное положение и мобилизацию. 29 октября мобилизация и военное положение в нашем государстве были продлены до 7 февраля следующего года. Стоит отметить, что мобилизовать в Украине могут пригодных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

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