Это уже 13 голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения в Украине на 90 суток.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram, за законопроект "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 12151) проголосовало 311 народных депутатов.

Законом предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 05:30 10 ноября на 90 суток. То есть, до 7 февраля 2025 года.

Видео дня

Это уже 13 голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

Также парламент проголосовал за законопроект "Об утверждении указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 12152).

Его поддержало 304 народных депутата.

В связи с продолжающейся широкомасштабной агрессией Российской Федерации против Украины также на 90 дней, то есть, до 7 февраля продлена и всеобщая мобилизация.

Продление военного положения и мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 июля 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 9 ноября 2024 года. Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час. Для граждан призывного возраста - от 18 до 60 лет ограничена возможность выезда за границу. Во время военного положения запрещены политические акции, митинги.

Вас также могут заинтересовать новости: