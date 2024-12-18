В случае "заморозки" войны возникает угроза повторения грузинского варианта в Украине.

Значительной части украинского общества очень хочется поверить в то, что обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа прекратить войну может осуществиться уже 20 января 2025 года - сразу после его инаугурации. Об этом сказал экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Апостроф TV".

Он отметил, что, по последним опросам, в Украине доверяют Трампу - 44% и это при том, что даже в Венгрии - только 37%. По мнению Дикого, речь идет не о том, что эти люди реально доверяют лично Трампу.

"Речь о "секте 20 января", то есть тех украинцев, которые хватаются за несуществующую соломинку спасения с надеждой на то, что прилетит волшебник в голубом вертолете, взмахнет волшебной палочкой и просто "астановит это все", то есть остановит войну", - сказал Дикий.

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При этом добавил, что эти люди считают, что нам сейчас не надо ни проводить мобилизацию, ни особых усилий прилагать, а военным на фронте еще надо продержаться до 20 января, а 21 января Трамп уже остановит войну.

"А поскольку значительная часть нашего общества в это верит и очень этого хочет, то не понимает, что на самом деле для нас это был бы смертный приговор, если бы так произошло, но просто немножко отложенный во времени", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня есть такой запрос в обществе.

"Это абсолютно глупый запрос - это запрос на собственную смерть. Вспомним как общество и наша власть хотела, чтобы не было широкомасштабного вторжения России. И это нормальное желание. Но из своего желания сделали вывод, что этого не будет - так хорошо мы поели майские шашлыки (которые президент Владимир Зеленский обещал в январе 2022 года, уверяя украинцев, что российского вторжения не будет - УНИАН). Здесь такая же история с 20 января, но уже не со стороны власти, а от части общества", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, что на сегодня в Украине вырисовываются очертания "малороссийской мечты" - абсолютного аналога грузинского проекта, главными действующими лицами которого будут даже не Юрий Бойко или Алексей Арестович, потому что они слишком "зашкварные", а люди вроде и с проукраинскими взглядами.

Дикий отметил, что если бы действительно удался Трамповский план, то представители "малороссийской мечты" пришли бы к власти уже на ближайших выборах в Украине под лозунгами, что обе стороны - Россия и Украина были неправы и это Запад нас поссорил.

"Это стало бы очень реальной одной из угроз. Другой вопрос, что это угрозы, которые могут быть реализованы после "заморозки" военных действий, что маловероятно и уж точно не 20 января", - сказал Дикий.

По его словам, Трамп попытается в январе 2025 года "заморозить" войну, но поскольку как для драки, так и для танго, нужны двое, то от тех 44% украинцев, которые верят Трампу не зависит ничего. При этом добавил, что, поскольку в Украине сейчас нет жесткой позиции стоять на том, что мы можем принять только те условия, которые предусмотрены международным правом, то "в результате будут говорить не с нами, а будут говорить о нас без нас". Дикий отмечает, что, учитывая ментальность "орды", есть достаточно серьезная вероятность, что Россия ни на какие договоренности не согласится.

Обещания Трампа относительно прекращения войны в Украине

Как сообщал УНИАН, во время избирательной кампании в США Дональд Трамп заявлял, что как станет президентом, то закончит войну между Россией и Украиной за 24 часа. Позже он уже отмечал, что постарается сделать все возможное, но это сложно.

После завершения выборов подчеркнул, что завершение войны в Украине будет его главным приоритетом после вступления в должность. По его словам, в обеих странах сотни тысяч солдат погибают.

Он также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке также важна, однако "менее сложная". При этом повторил свой призыв к Вашингтону не вмешиваться в ситуацию в Сирии.

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