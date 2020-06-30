ДолаємоCovid19: как социальные инновации помогают преодолеть кризис

Преодолеть кризис и выйти на уровень устойчивого экономического развития невозможно без социальных инноваций. Уже не впервые движущей силой важных реформ выступает гражданское общество.

Социальными инновациями обычно называют новые решения (услуги, продукты), которые соответствуют социальным потребностям лучше, чем существующие модели. Благодаря этому становится возможным решение самых безотлагательных проблем общества: бедности, безработицы, окружающей среды. Многие из этих проблем обострились во время кризиса. Еще в конце марта Торгово-промышленная палата Украины сообщила о закрытии около 700 тыс. малых и средних предприятий. По прогнозам ЮНИСЕФ, уровень бедности в Украине вырастет с 27 до 44%. Реально ли уменьшить эту цифру?

Привычные модели ведения бизнеса во время кризиса оказываются неэффективными. Чтобы оставаться жизнеспособным, необходимы гибкость и новаторский подход. В этих сложных условиях именно общественные организации нередко берут на себя государственные функции и оперативно реагируют на ситуацию. ОО «Образовательно-аналитический центр развития общин» (Тернополь) в партнерстве с Ассоциацией городов Украины в апреле начала проект, направленный на поддержку мелких фермеров. Открытый рынок – это электронная карта страны, на которой производители сами размещают свои товары, поэтому покупатели контактируют с ними без посредников. Идею создания такого сервиса подсказали сами аграрии. «Как-то в разговоре один из руководителей общины отметил, что из-за закрытия рынков много сельских жителей просто теряют средства к существованию, – вспоминает основатель платформы Максим Черкашин. – Продажа собственноручно выращенных овощей и фруктов очень часто является единственным источником дохода для семей из села. До карантина они продавали свою продукцию на небольших местных рынках – а сейчас оказались фактически на грани банкротства. Реализация товара через супермаркеты для таких фермеров обычно недоступна, ведь далеко не все они могут соответствовать строгим требованиям упаковки, объемов производства, безопасности и т. д.». Сейчас на «Открытом рынке» зарегистрировано более 400 пользователей. Основатели проекта прогнозируют, что сервис будет оставаться популярным и после карантина – как дополнительная и бесплатная возможность сбыта товара. Также в планах основателей – поддержка коммуникаций между фермерами, образовательные проекты (в частности, с диджитал-маркетинга), лоббирование законов.

Сейчас, когда большинство бизнесов вынуждены сосредоточиться на выживании, очень важно не забывать о развитии сильного и открытого общества. Краудфандинговая компания Спільнокошт от ОО «Ґараж Ґенґ» уже 8 лет позволяет каждому стать соучредителем добрых дел: профинансировать конкретный проект, который способствует развитию гражданского общества, от переработки пластика до инновационных образовательных программ. За это время было профинансировано 365 социальных инициатив общей суммой в более чем 28 млн грн. Ирина Соловей, президент ГО «Ґараж Ґенґ», рассказывает, в чем секрет успеха инициативы: «Когда у человека есть возможность не вкладываться в общий фонд, а самому выбирать проект, который она считает наиболее значимым, это дает понимание: будущее страны начинается не с абстрактного чиновника, а именно с тебя. И такой подход работает! Несмотря на кризис, динамика благотворительных взносов не уменьшилась, а даже наоборот. Например, недавно были собраны средства на изготовление защитных щитков для медиков в фаблабе на базе платформы «Остров». Причем авторы проекта позаботились и об окружающей среде. Обязательным условием является то, что после окончания пользования щитком вы отправите его обратно для дальнейшей переработки пластика на полезные дизайнерские вещи».

Как видим, сотрудничество общественных организаций и малого бизнеса – это именно тот инструмент, который реально позволяет смягчить последствия кризиса. Так же, как и поддержка социальных проектов со стороны коммерческих структур и простых граждан. Истории, приведенные в статье, были собраны в рамках инициативы #ДолаємоCovid19, которая является частью информационной кампании Европейского Союза «Громадянське суспільство – це ТИ». И то, о чем рассказывают герои материала, в очередной раз доказывает: гражданское общество способно предложить действенные схемы преодоления кризиса. И приобщиться к этим инициативам может каждый.

Ольга Коваль

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