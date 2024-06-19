Евгений Дядюк также обратил внимание на проблему противоречивого поведения налоговых органов.

Украинские добывающие компании имеют дело с недобросовестными действиями налоговых органов страны. В частности, в использовании норм насчет ценовых котировок Platts. Эти котировки используются для налогообложения рентной платы по добыче полезных ископаемых, но налоговики используют их для определения цены в трансфертном ценообразовании. Об этом на XII Международном судебно-правовом форуме сообщил юрист Евгений Дядюк.

"Сомнения трактуют в пользу налогоплательщика" или "сомнения трактуют в пользу налогового органа" - это вопрос, который часто становится предметом судебных разбирательств", - отметил Дядюк на форуме.

По его словам, сейчас налоговые органы применяют к налогоплательщикам ответственность за умышленные виновные нарушения, которые на момент совершения не определялись как нарушения в Налоговом кодексе, что прямо нарушает предписания Конституции Украины.

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Также Евгений Дядюк обратил внимание на проблему противоречивого поведения налоговых органов.

"Запрет противоречивого поведения и практика ЕСПЧ являются ключевыми факторами в решении налоговых споров", - подчеркнул юрист, ссылаясь на ЕСПЧ и соответствующие решения Верховного Суда, которые их активно используют.