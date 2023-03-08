Новый раздел разработан для кабинета гражданина.

На портале "Дія" теперь можно проверить статус документов строительной сферы в разделе "Мое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram. "Разработали новый раздел в кабинете гражданина - "Мое строительство", где отображаются все документы по строительству, в которых вы указаны как заказчик. Просматривайте краткую информацию или статус рассмотрения документа за несколько кликов", - говорится в сообщении.

Перейти в раздел "Мое строительство" может как физическое лицо, так и юридическое. Также понадобится электронная подпись - КЕП или "Дія.Підпис".

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Отмечается, что в "Моем строительстве" отражаются документы, преимущественно созданные после июля 2020 года, поскольку именно тогда появилась единая государственная электронная система в сфере строительства. Документы "подтянутся" независимо от формы представления - через ЦПАУ или онлайн в "Дії".

Новости о "Дії", которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на портале "Дія" запустили бета-тест новой процедуры получения разрешений на строительство.

Позже - 2 марта, стало известно, что на портале "Дія" граждане Украины без очередей и бюрократии могут получить выписку о месте жительства ребенка. Этот документ необходим для того, чтобы устроить ребенка в садик или школу.

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