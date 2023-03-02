Этот документ необходим для того, чтобы устроить ребенка в садик или школу.

Отныне на портале "Дия" без очередей и бюрократии доступна выписка о месте жительства ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram. "Этот документ необходим для того, чтобы устроить ребенка в садик или школу. Ранее услуга была доступна только в приложении "Дія", сейчас выписку ребенка можно получить и с компьютера - на портале", - говорится в сообщении.

Для этого нужно зайти на портал "Дія", нажать "услуги", "справки и выдержки", "выписка о месте жительства". После чего необходимо выбрать, для кого хотите получить документ - для себя или ребенка, а затем укажите серию и номер свидетельства о рождении.

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После этого справка будет готова, а скачать PDF-файл справки можно в течение 24 часов. В "Дії" также отметили, что и портал, и приложение генерируют одинаковые выписки о месте жительства.

Услуги, которые можно получить в"Дії"

С 27 февраля на портале "Дія" можно подавать заявления о госрегистрации брака полностью онлайн и выбрать место, дату и формат церемонии.

28 февраля в приложении "Дія" запустили опрос о целесообразности празднования 8 марта.

Также 28 февраля на портале "Дия" запустили бета-тест новой процедуры получения разрешений на строительство.

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