Книга наполнена спорными советами для родителей.

Для украинских библиотек закупят детские книги, в том числе и книгу о гендерном воспитании Марины Ланге. Ее содержание вызвало бурную негативную реакцию.

Об этом сообщил гендерный эксперт Николай Ябченко в Facebook.

Он указал, что всего планируют закупить 459 экземпляров книги Ланге "Чтобы в 16 не было слишком поздно" за государственные средства.

"Как так? Так работал же экспертный совет! Даже три. Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Затем пишет книгу. А затем на средства налогоплательщиков это г... попадает в библиотеки", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России внезапно издали книгу об однополых семьях (фото)Книга разделена на 16 этапов, то есть на каждый год жизни ребенка до 16 лет. В ней даются советы о том, как вести себя родителям с детьми разного возраста и как "правильно" воспитывать в зависимости от пола ребенка.

По мнению автора, "качества девочки проявляются от того, какая вокруг нее аура", потому что "девочка – это атмосфера", а мальчику "ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства и создавать ситуации, в которых он сможет проявить ответственность и защиту, щедрость и аскетизм", потому что он должен быть направлен на достижения.

Стоимость одной книги составляет от 270 до 300 гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте стало известно, что в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым. Ошибки в учебниках для 9-го и 10-го классов заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Автор: Анастасия Горбачева