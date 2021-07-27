В Украине необходимо запретить вредные добавки в продуктах детского питания, чтобы юное поколение потребляло качественную пищу и росло здоровым. Поэтому необходимо гармонизировать украинское законодательство с европейским по этому вопросу. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Винницкой областной ячейки партии "За майбутнє" Петр Юрчишин.

Так, сейчас активно продается детское питание, в состав которого входит пальмовое масло. В результате дети, которых кормят такими смесями, не получают достаточного количества жиров, и в них могут возникнуть дефицит кальция, нарушения пищеварения и тому подобное.

Читайте такжеЗдоровое питание недоступно почти половине населения планеты - ООН"Негативно трансжиры влияют и на здоровье взрослого населения. Каждый год 500 000 человек во всем мире умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые развились из-за чрезмерного потребления, в частности, пальмового масла. Ряд стран законодательно ограничил использование трансжиров в производстве, а также ввоз продуктов с их содержанием. Прекращение потребления трансжиров является ключевым условием охраны здоровья и спасения жизни людей", — говорит Петр Юрчишин.

По заключениям экспертов Всемирной организации здравоохранения, употребление пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит вред природе. Индустрию по производству и продаже пальмового масла в ВОЗ сравнивают с производством табачных и алкогольных изделий.

По информации, правительства некоторых стран еще с 2003 года ввели общенациональный запрет на использование частично гидрогенизированных масел. После полного запрета использования трансжирных кислот был установлен предельный предел, который не должен превышать 2 г на 100 г общего количества всех жиров, содержащихся в пищевом продукте. Это привело к существенному снижению заболеваемости населения, в частности, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Партия "За майбутнє" считает, что Украина должна перенять успешный опыт других стран и защитить здоровье населения. Так, во время последнего заседания Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Петр Юрчишин вместе с коллегами поддержал законопроект № 5148 по улучшению качества пищевых продуктов, потребляемых детьми. Инициатива предусматривает введение строгого контроля на производстве и полный запрет вредных добавок в продуктах детского питания.

"Нынешняя ситуация на рынке пищевых продуктов требует принятия немедленных законодательных решений. Прежде всего - запреты применения гидрогенизированного пальмового масла в производстве пищевых продуктов, которые в основном потребляются детьми. Также необходимо установить дополнительные требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих трансжиры", — объясняет Петр Юрчишин.

Реализация законопроекта не требует никаких дополнительных расходов бюджетных средств, однако совершенствование законодательства улучшит качество продуктов, которые потребляют украинцы, и соответственно состояние здоровья и долголетия нации.

Автор: Григорий Бондарь