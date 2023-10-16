Бизнесмену отказывают также во встречах с женой.

Адвокаты Игоря Коломойского просили привлечь для участия в следственных действиях уполномоченного консула Израиля, потому что бизнесмен является гражданином этого государства. Детективы Бюро экономической безопасности Украины отказались удовлетворить ходатайство.

"Как известно, господин Игорь Коломойский является гражданином государства Израиль. Для обеспечения соответствующих процессуальных гарантий мы с коллегами инициировали ходатайство в Бюро экономической безопасности Украины и просили привлечь для участия в следственных действиях уполномоченного консула государства Израиль", - сообщил адвокат Александр Лысак, представляющий интересы бизнесмена.

По его словам, традиционно в удовлетворении такого ходатайства детективы БЭБ отказали.

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"Мы получаем последовательные отказы в обеспечении встреч с женой клиента, привлечение консула, а самого клиента ни разу за время пребывания под стражей не допрашивали. Более того, последний отказ детективы предоставили фактически в тот же день обращения с ходатайством, что по нашему мнению, свидетельствует о шаблонном отношении следствия к любым ходатайствам защиты", - подчеркнул Лысак.

Дело Коломойского - что известно

2 сентября 2023 Игорь Коломойский получил от СБУ подозрение по двум статьям - ст.190 (Мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский райсуд Киева отправил бизнесмена под стражу с альтернативой внесения залога в более 509 миллионов гривень.

15 сентября Коломойскому вручили новое подозрение по делу о завладении 5,8 миллиарда гривень. В тот же день суд увеличил размер залога до 3,9 миллиарда гривень. Впоследствии адвокаты Коломойского сообщили, что ему отказывают во встрече с женой.

6 октября Апелляционный суд оставил в силе постановление о почти 3,9 миллиарда гривень залога для бизнесмена.

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