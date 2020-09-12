Реализовывать ее планируют на нескольких уровнях.

Министерство иностранных дел Украины имеет стратегию деоккупации Крыма, сегодня это внутренний и непубличный инструмент, который не охватывает все направления государственной политики, но определяет принципы работы платформы возвращению полуострова.

Об этом рассказала замглавы МИД Эмина Джеппар в интервью LB.ua.

По ее словам, документ должен задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях.

"Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день - 26 февраля - день сопротивления Крыма российской оккупации", - сказала Джеппар.

Она добавила, что второй уровень будет проводиться по линии министров иностранных дел и министров обороны.

"Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, говоря об оккупации Крыма, речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угроза безопасности не только Украины, но и всего региона . Мы видим аппетиты Российской федерации - это и Ближний Восток, и Северная Африка. Для них Крым - это плацдарм для военных", - пояснила первый замглавы МИД.

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Следующим уровнем являются межпарламентские связи, работа с главами парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и работа с депутатами.

Также МИД планирует в ноябре провести конференцию по безопасности. Впрочем, Джеппар не исключает ее переноса из-за COVID-19.

Оккупация Крыма: что известно

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юрий Годован