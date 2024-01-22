Также активисты подняли флаг Украины на одной из вершин Крымских гор.

В День Соборности украинский флаг поднялся в оккупированной Макеевке. Видео сине-желтого флага на терриконе возле микрорайона "Солнечный", откуда видна дорога из Донецка к границе с РФ, опубликовали активисты движения "Желтая лента" в Facebook.

"Тысячи захватчиков, которые идут по этой дороге, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс - это Украина!", - написали активисты.

Также впоследствии активисты движения сообщили, что подняли флаг Украины в Крыму.

"Мы развернули флаг на одной из вершин Крымских гор, Пахкал-Кая, чтобы показать единство украинского народа, потому что Крым — это Украина! Сегодня символ Украины развевается над вершиной Крыма, а уже совсем скоро, совместными усилиями мы украсим сине-желтыми флагами весь полуостров", - говорится в подписи под фото флага.

День Соборности Украины

22 января украинцы отмечают два важных праздника - провозглашение Украинской Народной Республики и Акт объединения украинских земель. 106 лет назад, 22 января, украинцы провозгласили независимость своего государства и создали Украинскую Народную Республику, а ровно через год состоялся Акт воссоединения УНР и ЗУНР.

На государственном уровне День Соборности Украины впервые отметили в 1999 году после указа действующего президента страны Леонида Кучмы. Однако в 2011 году указом президента Виктора Януковича День Соборности был отменен на официальном уровне, как и День Свободы 22 ноября - вместо них 22 января был учрежден День соборности и свободы. Впрочем, уже в 2014 году президентским указом Петра Порошенко День Соборности Украины был восстановлен.

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