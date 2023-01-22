22 января мы отмечаем один из знаковых праздников украинского государства - День Соборности Украины.

22 января - особенная дата в истории Украины. В этот день мы отмечаем два важных праздника - провозглашение Украинской Народной Республики и Акт Объединения украинских земель. 105 лет назад, 22 января, украинцы провозгласили независимость своего государства и создали Украинскую Народную Республику, а ровно через год состоялся Акт Соединения УНР и ЗУНР. Об истории, фактах, традициях этого праздника, а также лучшие поздравления в День Соборности Украины 2023 - в материале УНИАН.

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Что такое День Соборности Украины - история праздника

День Соборности Украины - это праздник в честь провозглашения Первой Независимости и Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Видео дня

22 января 1918 года независимость была провозглашена IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а через год, в 1919 году, в этот же день на Софийской площади в Киеве состоялось официальное объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Так впервые за многие столетия исторические украинские регионы объединились в одно государство.

Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины - Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика,

- говорилось в универсале.

К сожалению, фактически объединения республик УНР и ЗУНР не произошло, но сам процесс провозглашения отразился на политической ситуации в стране.

День Соборности Украины - факты

Во времена советского режима День Соборности не отмечался, более того - любое упоминание о нем уничтожалось, этот день считали "контрреволюционным праздником". Первое официальное празднование состоялось в 1939 году, в городе Хуст, столице Карпатской Украины. Тогда эти земли находились в составе Чехословакии. На демонстрацию вышло свыше 30 тысяч украинцев - так День Соборности стал самым массовым мероприятием украинцев за 20 лет.

На государственном уровне День Соборности Украины впервые отметили в 1999 году после указа действующего президента страны Леонида Кучмы. Однако в 2011 году указом президента Виктора Януковича День Соборности был отменен на официальном уровне, как и День Свободы 22 ноября - вместо них 22 января был учрежден День соборности и свободы. Однако уже в 2014 году президентским указом Петра Порошенко День Соборности Украины был восстановлен.

День Соборности Украины - традиции праздника

Главная традиция в День Соборности - это живая цепь, которую украинцы выстраивают, символизируя объединение украинских земель и государственное единство. История этой традиции начинается в 1990 году - тогда живая цепь протянулась из Киева во Львов и Ивано-Франковск, Стрый, Тернополь, Житомир и Ровно. По различным оценкам, участие в акции приняли около трех миллионов человек.

С тех пор это стало хорошей традицией, которую ежегодно устраивают в различных уголках Украины. В Киеве 22 января таким образом "соединяют" два берега Днепра - левый и правый, символизируя объединение Востока и Запада Украины.

День Соборности Украины 2023 - поздравления с праздником

Поздравляю с Днем Соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

***

Поздравляем с важнейшим праздником - Днем Соборности Украины. Пусть каждый человек, живущий в этой стране, почувствует сегодня единение со своими земляками и единомышленниками, пусть жизнь станет спокойной, мирной и благополучной!

День Соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

***

Поздравляю с Днем Соборности Украины и желаю единого духа народа, великой силы и могущества, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех!

22 января мы празднуем День Соборности Украины - день, символизирующий единство Украины. Желаем каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье будет мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Верим в будущее любимой страны!

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