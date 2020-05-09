В Харькове в честь 75-летия Победы провели автопробег (фоторепортаж)

В Харькове на площади Конституции провели ежегодный автопробег.

Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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В честь этого в Харькове устроили автопробег.

В мероприятии приняли участие участники клуба реконструкции ретро-автомобилей "Самоход", которые были на автомобилях времен Второй мировой войны.

Помимо этого автопробег устроили ветераны украинско-российской войны и участники АТО.