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В Харькове в честь 75-летия Победы провели автопробег (фоторепортаж)

17:13, 09 мая 2020
Общество
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В Харькове устроили автопробег / Фото: УНИАН

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В честь этого в Харькове устроили автопробег. 

В мероприятии приняли участие участники клуба реконструкции ретро-автомобилей "Самоход", которые были на автомобилях времен Второй мировой войны.

Помимо этого автопробег устроили ветераны украинско-российской войны и участники АТО.

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