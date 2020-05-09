Зеленский почтил память воинов Второй мировой на Закарпатье (фото)

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатской области.

Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, которые освобождали Украину от нацистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Глава государства посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

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Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

«На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

По данным Института национальной памяти, Украина внесла значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери украинцев и граждан Украины других национальностей в течение 1939-1945 годов. Наиболее тяжелые - демографические, которые оценивают в 8-10 миллионов человек.

9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь, как известно, термин "Великая Отечественная война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

Вместе с тем при чествовании памяти павших в годы Второй мировой войны отменено использование советской символики. Вместо этого официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.