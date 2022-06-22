Почему ежегодно 22 июня отмечают День памяти и скорби и как почтить память погибших - узнайте в материале УНИАН.

Каждый год 22 июня Украина вспоминает о миллионах людей, павших на кровавых полях Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране проводились встречи с ветеранами, благотворительные акции и минуты молчания - все для того, чтобы больше наша страна не узнала, что такое, когда родители хоронят детей.

Сейчас, в период полномасштабной войны с Россией, эта дата приобрела новый, еще более трагический, смысл.

УНИАН расскажет, как отмечают 22 июня и что обязательно нужно сделать в этот день.

День памяти сегодня - история возникновения

Памятная дата оказалась в календаре украинских событий, о которых стоит помнить, не сразу - соответствующий указ был подписан Леонидом Кучмой только в 2000 году. Событие назвали "День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине", а на решение президента повлияла инициатива общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и жертв нацистских преследований.

В этот день необходимо поставить свечу за всех тех дочерей и сыновей Украины, погибших ради свободы и независимости нашего государства.

22 июня - что произошло и зачем об этом помнить

81 год назад, в 04:00 утра, несмотря на подписанный Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, германские войска атаковали границы СССР. Так началась Великая Отечественная война, унесшая за собой миллионы жизней и судеб.

Для Украины период с 1941 по 1945 год - настоящая национальная трагедия, а не только участие в самом кровавом и масштабном конфликте XX века. Включенная в состав СССР, Украина должна была отстаивать интересы большого государства, поэтому мужчины-украинцы призывались в советскую армию и состояли в УПА, защищая свою страну от захватчиков.

Украинское население перенесло столько горя, сколько нельзя описать словами:

сожжение сел и целых городов;

холокост;

голод;

расстрелы мирного населения.

И это далеко не полный список зверств, которым подвергался украинский народ. Общие потери Украины составили 8-10 млн человек. Люди погибали на фронте, умирали от голода в тылу, были вывезены в Германию или на территорию России.

Страдали украинцы не только на передовой - в разрушенных селах и городах оставались женщины с детьми, молодые девушки, немощные старушки, которые вынуждены были самостоятельно справляться со всеми тяготами и страшными последствиями оккупации врагом родной земли.

День памяти и скорби - очередное напоминание ныне живущим на Земле о том, как беспощадна и жестока война, и почему нам стоит учиться на ошибках прошлых поколений.

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