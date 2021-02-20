20 февраля Украина традиционно чтит подвиг погибших участников Революции Достоинства.

Сегодня, 20 февраля, Украина вспоминает одну из трагических страниц своей истории и чтит память Героев Небесной Сотни. В этом году – уже седьмая годовщина кровавых событий на Майдане во время Революции Достоинства.

День Героев Небесной Сотни отмечается в Украине ежегодно в соответствии с Указом президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

День Героев Небесной Сотни: как и почему гибли майдановцы

21 ноября 2013 года, в 9-ю годовщину Оранжевой революции, собрался Евромайдан. Им начались события, известные ныне как Революция Достоинства.

Читайте такжеРешение ЕСПЧ по Евромайдану: "титушки", уничтожение доказательств и спланированная жестокостьЭтому предшествовало то, что тогдашнее правительство Украины решило приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Несогласные с этим граждане начали собираться на Майдане Независимости в Киеве, выступая за возвращение Украины на европейский путь развития.

30 ноября ночью состоялся кровавый разгон майдановцев, среди которых были преимущественно студенты. Это стало переломной точкой и мирный Евромайдан перерос в Революцию Достоинства, охватившую всю Украину.

В целом противостояние участников Революции Достоинства и представителей режима Януковича длилось более трех месяцев. Печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана армянин Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого.

20 февраля 2014 года стало самым кровавым днем в истории Революции Достоинства – в тот день погибло больше всего протестующих. В целом же революционные события зимы 2013-2014 годов унесли жизни более ста активистов Майдана.

Небесная Сотня и ее значение в истории Революция Достоинства

Небесная Сотня – принятое в Украине собирательное название погибших более 100 протестующих во время событий Революции Достоинства в декабре 2013 – феврале 2014 года. Считается, что их души с неба продолжают охранять Украину.

21 февраля 2014 года погибшие митингующие Майдана были официально признаны жертвами. В тот же день на столичном Майдане Независимости состоялось прощание с погибшими активистами, которых в траурных речах называли Небесной Сотней.

20 февраля навсегда запечатлелось в сердцах украинцев невыносимой болью, которая из года в год напоминает о печальном 2014-м году. Именно эта дата была выбрана днем почтения памяти убитых участников Революции Достоинства.

В честь погибших митингующих их имена и название "имени Героев Небесной Сотни" предоставили улицам в Киеве и на родине погибших. На память о них основан Орден Героев Небесной Сотни. Также создан "Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции достоинства".

Как чтят память Героев Небесной Сотни

Традиционно 20 февраля во многих городах Украины проводятся мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших активистов Революции Достоинства.

Читайте такжеВ Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной сотни (фото)Украина с болью вспоминает граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства во время событий Революции Достоинства, тех, кто ценой собственной жизни защищал идеалы демократии, отстаивал права и свободы человека, европейское будущее страны.

Национальный музей Революции Достоинства в Киеве ко Дню Героев Небесной Сотни подготовил ряд художественных и просветительских мероприятий. А в памятные дни февраля предложено связывать ленты, которые сохранились с времен Евромайдана с европейской символикой или просто сине-желтые ленты в знак солидарности с волеизъявлением граждан.

Вас также может заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН