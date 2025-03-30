Первый заместитель министра социальной политики назвала три ключевых направления Минсоцполитики.

По словам социологов, после завершения войны в Украине часть мужчин может уехать из страны.

Первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала в комментарии для "Новини.LIVE", как Минсоцполитики будет пытаться удержать мужчин в Украине после завершения боевых действий.

По ее словам, мир уже оценил украинцев и понял, что они сильные, умные и трудолюбивые люди. Она заверила, что правительство будет работать над тем, чтобы Украина стала лучшей страной для своих граждан.

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Марчак выделила три ключевых направления Минсоцполитики:

жилье;

работа;

города, в которых хочется жить.

Заместитель министра социальной политики Украины отметила, что в ведомстве работают над расширением программ и созданием фонда социального жилья. Она подчеркнула, что все больше украинцев получат достойное и индивидуальное жилье.

Помимо этого Марчак добавила, что каждая община в Украине должна создавать "дружественную к жизни" среду.

Демографические проблемы Украины - важные новости

Ранее ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни населения Национальной академии наук Украины Светлана Аксенова заявила, что в каждой украинской семье должно быть как минимум двое детей, чтобы остановить демографический кризис. Она отметила, что в период войны нужно всячески поддерживать тех, кто решается рожать детей.

Кроме того, директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова поделилась, что Украина потеряла миллионы женщин, а скоро может потерять и их мужей. По ее словам, Украина попала в "идеальный шторм" демографического кризиса, который формируют низкая рождаемость, растущая смертность и угроза дополнительных волн эмиграции.

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