Виктор Кевлюк, что в демобилизационном законодательстве есть проблемы.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк указал, что процедура проведения демобилизации в украинском законодательстве не раскрыта. Законопроект правительства указывает только основания для увольнения с военной службы.

"Где-то в 2010 году этот вопрос рассматривался на военно-стратегической игре Генерального штаба. Эта задача решалась очень тяжело, это был своего рода интеллектуальный тупик", – отметил эксперт в интервью изданию "Лига".

При этом он напомнил, что есть разные категории военнослужащих, которые выполняют одну и ту же обязанность.

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"Есть призванные в ряды ВСУ указом президента об общей мобилизации. Призыв оформлялся ТЦК. До этого в ВСУ были солдаты срочной службы, призванные вообще на другой вид воинской службы. Есть те, кто проходит службу по контракту. Плюс резервисты, они в других правовых отношениях с Министерством обороны. Есть еще воинская служба офицерского состава по призыву", - объяснил Кевлюк.

По его словам, президент может уволить тех, кого он призвал, но тех, кого он не призывал, а кто, например, имеет контракт с Министерством обороны, увольнять у главы государства нет оснований.

Также он указал, что за период войны Силы обороны получили немало уникальных специалистов, потеря которых очень нежелательна для войска, поэтому Генеральный штаб должен проделать большую работу и предложить какие-то решения.

"Нам нужно иметь три состава ВСУ. Один – отдыхает, другой – готовится, третий – воюет. Это – суперсложно. Но потерять классных специалистов с опытом и знаниями мы не можем себе позволить. Не давать войскам отдыха – тоже невозможно", - подытожил Кевлюк.

Демобилизация в Украине - заявление Залужного

26 декабря 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с Министерством обороны договорено провести демобилизацию через 36 месяцев при определенных условиях.

Вот только закон, который был содержал бы подобную норму, не принят до сих пор.

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