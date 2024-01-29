Игорь Оболенский заявил, что сейчас нет возможности провести демобилизацию на 100 процентов.

Украинским защитникам, которые сейчас находятся на фронте, нужен отдых. В то же время в ближайшие полгода демобилизации не стоит ждать.

"Конечно, демобилизация нужна, отдых нужен. Но мы с вами живем в реальности. Для того, чтобы кто-то пошел отдыхать, надо, чтобы кто-то его заменил", - отметил командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии полковник Игорь Оболенский в интервью "Украинской правде".

По его словам, сейчас нет возможности провести демобилизацию на 100 процентов

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"Поэтому мы, например, стараемся это делать внутри подразделения. Боец должен знать, что у него есть время на подготовку, есть время на отпуск. Он приходит на войну, может отвоевать 3-6 месяцев, после чего его обязательно заменят. Он отдохнет свой месяц отпуска, дальше - подготовка, через два-три месяца - снова на войну. Потому что это наша работа, это наше государство, и мы сейчас воюем за нацию. Для того чтобы мы выжили. Мы как государство уже известны, как государство мы уже состоялись, с началом этой полномасштабной войны. Первая победа уже есть. Вторая победа - это нация. Когда мы все поймем, что мы единая нация, и сможем все вместе отстаивать ее. Тогда нам не будет страшен никакой враг", - указал военный.

При этом он считает, что в ближайшие полгода-год демобилизации не будет.

"Мы это понимаем, мы общаемся с нашими людьми, мы это рассказываем, что так есть. Я же тоже мобилизован", - подытожил Оболенский.

Демобилизация в Украине - заявление Залужного

26 декабря 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с Министерством обороны договорено провести демобилизацию через 36 месяцев при определенных условиях.

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