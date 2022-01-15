Им инкриминируется халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов.

Виновники трагедии военного самолета Ан-26Ш под Харьковом, унесшей жизни 26 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, предстанут перед судом.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале Государственного бюро расследований.

В суд 14 января направлен обвинительный акт в отношении бывшего командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, бывшего командира воинской части А4104, двух его заместителей и бывшего руководителя полетов указанной воинской части.

Читайте такжеВоенным летчикам повысили зарплату: названы цифрыСледователи установили, что в действиях вышеуказанных воинских должностных лиц усматривается небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов.

"В результате во время проведения учебных полетов на авиационном аэродроме воинской части А4104 количество курсантов на самолете Ан-26Ш превышала установленную норму. После выполнения не предусмотренных для самолета указанного типа летных упражнений, на подлете к посадочной полосе воздушное судно потеряло высоту, столкнулось с землей и вспыхнуло", - отметили в ГБР.

Уголовные правонарушения, совершенные командующим ВС ВСУ и начальником ХУВС, квалифицированы по ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе), бывшим командиром воинской части и его двумя заместителями – ч. 3 ст. 425 и ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним), бывшему руководителю полетов – по ст. 416 УК Украины.

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Крушение самолета Ан-26 под Харьковом: что известно

25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

Правительственная комиссия назвала причины катастрофы – отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц вуза, системные нарушения правил выполнения полетов.

Подозрения предъявили бывшему командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александру Туринскому, бывшему командиру воинской части А4104 Вячеславу Глазунову, двум его заместителям и бывшему руководителю полетов указанной воинской части.

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