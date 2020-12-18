Катастрофа Ан-26 / фото УНИАН, Андрей Мариенко
Государственное бюро расследований вручило подозрения в деле крушения военного самолета АН-26 на Харьковщине. В частности, подозрение получил командующий Воздушных сил Сергей Дроздов.
Об этом стало известно на брифинге ГБР.
Так, бюро подозревает Командующего Воздушных сил ВСУ в небрежном отношении к организации полетов.
Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.
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