Убийство Шеремета: полиция намеренно изменила маршрут подозреваемых, чтобы подогнать под версию следствия - СМИ

Следователи Нацполиции изменили маршрут подозреваемых, чтобы он "вписался" в версию следствия.

Следователи национальной полиции, которые расследуют убийство Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.

Об этом сообщает издание «Следствие.Инфо» ссылаясь на текст официального подозрения, которую на прошлой неделе получили трое подозреваемых в убийстве — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

«После этого Кузьменко и Антоненко покинули место парковки автомобиля Шеремета П.Г. (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. А. Гончара, где через переулок Чеховский свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара», — говорится в подозрении.

Журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, которые подтверждают, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: они пошли дальше.

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По мнению журналистов, полиция «сократила» маршрут для того, чтобы версия, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Именно там, по версии полиции, на то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

Согласно ранее обнародованным и полицией и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 года мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к авто журналиста Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления прилегающими улицами.

В фильме «Убийство Павла» журналисты издания обнародовали видео с камер наблюдения, которое раньше не показывала полиция. Из него, в частности, видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а дальше исчезает.

Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях в деле Шеремета, было обнародовано именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании: последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

Надо отметить, что квартал, в котором произошло убийство, — старой застройки, многие улицы и дворы насквозь проходные. Однако ни журналисты, ни полиция раньше не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые «через дворы вернулись на ул. А. Гончара», как указано в тексте подозрения.

Ранее издание уже публиковало доказательства, что полиция, расследуя дело Шеремета, использовала только ту экспертизу маршрута подозреваемых, которая подтверждает версию полиции. А ту, которая ставит ее под сомнение, следователи проигнорировали и к материалам дела не добавили.

Как сообщал ранее УНИАН, неравнодушные люди собрали 168 тысяч гривен залога для подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь.

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