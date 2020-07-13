Убийство Екатерины Гандзюк: суд оставил подозреваемого Мангера под стражей

Суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева, который избрал Мангеру меру пресечения в виде ареста до 28 июля без альтернативы внесения залога.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

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"Апелляционный суд оставил Мангера под стражей", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева, который избрал Мангеру меру пресечения в виде ареста до 28 июля без альтернативы внесения залога.

Как сообщал УНИАН, Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления. Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года были задержаны Павловский и Левин, обоих суды отправили под стражу.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили об установлении конечного заказчика убийства активистки - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

25 июня адвокат Мангера сообщил, что следователи завершили досудебное расследование уголовного производства против его подзащитного.

В ночь на 19 июня Печерский районный суд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде ареста до 28 июля без альтернативы внесения залога.

Адвокаты Мангера подали апелляции на арест.

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