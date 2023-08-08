В ЕС обосновали это тем, что ЕС, в отличие от НАТО, не является оборонной организацией.

Европейский Союз не будет предоставлять Украине гарантии безопасности, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Как сообщает DW, Стано обосновал это тем, что ЕС, в отличие от НАТО, не является оборонной организацией.

"Мы не являемся оборонной организацией. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - заявил он.

Стано отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, включая военную сферу, например финансируя поставки вооружений для защиты от российской агрессии. Что же касается конкретно гарантий безопасности, то он отметил, что ЕС "может их поддержать, но сам по себе не является гарантом безопасности".

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Комментируя принятое по итогам июньского саммита Евросоюза заявление о том, что ЕС и государства-члены готовы внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, Стано отметил, что гарантии безопасности – это вопрос отдельных стран-членов, а не всего Евросоюза целиком.

"Это прерогатива государств-членов, у которых имеются способы предложения подобных гарантий", - резюмировал он.

Гарантии безопасности для Украины

Украина хочет, чтобы западные партнеры - НАТО, ЕС и отдельные страны - предоставили ей гарантии безопасности о ненападении в будущем, в том числе и со стороны России. Для этого Украина намерена вступить в НАТО и рассчитывает получить гарантии еще до получения членства.

Некоторые страны - США, Франция, Германия и Великобритания - уже заявили о готовности выступить гарантами безопасности для Украины.

В то же время некоторые страны ЕС выступали против предоставления гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. В частности, об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, и по его словам, аналогичную позицию якобы занимают также Ирландия, Кипр и Мальта.

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