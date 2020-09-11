23 июля "суд" в Симферополе начал рассмотрение дела против Чубарова.

"Укрпочта" доставили из российского суда в оккупированном Крыму письмо на домашний адрес председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, оформленное как "простое международное" отправление.

Об этом Чубаров написал в Facebook.

"Зная, что почтовые отправления из оккупированного Крыма не могут самостоятельно передвигаться через государственные границы, осмотрел оба конверта", – написал он.

Письмо было упаковано в два конверта: один (внутренний) был отмечен штемпелем из оккупированного Крыма, другой (внешний) – из российского Ставрополя.

"Примитивная хитрость, но достаточная, чтобы обойти санкции и обмануть "Укрпочту", – добавил Чубаров.

Политик пояснил, что "верховный суд Республики Крым" сначала отправляет почту в Россию, а оттуда окольным путем эта почта попадает на территорию Украины как международная посылка.

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Чубаров утверждает, что таким образом почтовые учреждения России пытаются размывать суверенитет Украины в отношении Крыма. При этом он также высказал претензию СБУ, которая должна тщательно проверять посылки из России.

Как оказалось, это не первый случай доставки "Укрпочтой" посылок из аннексированного Крыма. В комментариях под заметкой Чубарова в Facebook некоторые пользователи выкладывали свои фото с конвертами с оккупированного полуострова.

За что оккупанты "судят" Чубарова

В конце марта россияне в Крыму открыли дело против Чубарова по статьям об организации массовых беспорядков, публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Чубаров отреагировал на производство заявлением о том, что российские власти "начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа". В свою очередь украинский омбудсмен Лариса Денисова назвала дело незаконным.

23 июля "суд" в Симферополе начал рассмотрение дела против Чубарова. Тогда судебные приставы не пустили слушателей на заседание и в здание суда.

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Автор: Яна Ставская