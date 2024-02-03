Его ждет третья операция.

Украинская художница Евгения Гапчинская рассказала о своем муже-военном. Оказалось, что Дмитрий, который сразу пошел защищать Украину, получил ранения.

"Дмитрий сейчас ранен, он в больнице. Он был ранен еще в ноябре 2023 года. У него разорвана миной кисть и три осколка в спине. Сейчас ему делали первую операцию в Харькове. Ему пересадили кожу с ноги на руку. Затем сделали вторую операцию в Киеве и скоро еще одна будет", - рассказала Евгения в интервью проекту "Наодинці".

Женщина добавила, что не говорит с ним о войне, однако отмечает, что мужчина хорошо держится.

"Он измученный, хочет постоянно спать, но в приличном психологическом состоянии. Это неправда, что все они там психи и их надо бояться. Они такие же добрые и замечательные, только с большим страшным опытом", - отметила Гапчинская.

Она также упомянула, что впервые узнала, что он на "нуле" только в декабре прошлого года.

"Он позвонил по видеосвязи. Он был весь черный: черные руки, черное лицо в шлеме. Говорят, что мужчины не рассказывают о войне, и это правда. Он позвонил и начал шутить. А я потом ему говорю: "А почему ты такой черный? Ты как Петр Черный". Мы начали смеяться, он начал цыганские песни петь. Потом я его спрашиваю: "Как там мой Ваня?". Это был парень в его отделении, ему 26 лет. Он мне отвечает: "Женя, он погиб еще в первом бою". И тут я поняла где они и что, и как", - сказала художница.

После этого разговора у женщины началось беспокойство. Она не могла спать, когда неделями нет связи и постоянно переживает за любимого.

"Ты боишься брать трубку от незнакомых телефонов, потому что боишься услышать, что мужа нет в живых. Были дни, когда ты сам себе нарисовал в голове, что его уже привозят в гробу и тебя трясет. Но Бог его сохранил", - добавила Евгения.

Вернется ли мужчина на фронт после ранения - женщина пока не знает, однако говорит, что очень им гордится.

Напомним, недавно телеведущая Маша Ефросинина рассказала об успехах своего мужа на фронте.

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