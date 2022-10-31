УНИАН перечислил главные изменения с 1 ноября 2022 года, которые коснутся каждого украинца.

С 1 ноября жизнь украинцев во многих аспектах изменится. В последний месяц осени украинцы будут экономить электроэнергию и жить в условиях периодических отключений света. Тарифы на коммунальные услуги в ноябре "заморозят", но подорожает оформление паспорта и некоторых других документов.

Подорожание стоимости оформления паспорта и некоторых других документов

С 1 ноября в Украине подорожает срочное оформление паспорта Украины и заграничного паспорта. Также подорожает оформление ещё нескольких документов. Цены вырастят следующим образом:

за срочное оформление паспорта гражданина Украины - 496 гривен (ранее было 252 гривны);

- (ранее было 252 гривны); за срочное оформление заграничного паспорта - 992 гривны (было 704 гривны);

- (было 704 гривны); за проездной документ беженца - 452 гривны (было 226 гривен);

- 452 гривны (было 226 гривен); за вид на временное жительство - 452 гривны вместо 352 гривен.

- вместо 352 гривен. за карту мигранта - 399 гривен вместо 199.

При этом порядок оформления паспорта упростят. Получить документ во время военного положения будет проще.

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Электронные рецепты на некоторые препараты

С 1 ноября в Украине будут выдавать электронный рецепт на психотропные и наркотические лекарственные препараты. Срок действия Е-рецепта будет составлять 10 дней. Первый электронный рецепт будет выписываться при личном посещении врача, а последующие можно будет получить дистанционно.

Выписать электронный рецепт могут лишь в тех больницах, которые подключены к электронной системе здравоохранения. В иных учреждениях рецепт будут выписывать на бумажных бланках.

Налоги на продажу квартиры в новостройках

В ноябре вступают в силу нормы закона 2600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Этот закон вводит следующие налоги на продажу недвижимости:

для инвесторов вводится НДС кассовым методом;

кассовым методом; для физических лиц ставка налога составит 18% от разницы между ценой продажи или оценочной стоимости и ценой ее приобретения при первой за год продаже квартиры.

Вторая и последующая продажа жилья в течение одного года облагается налогом по 5%.

"Заморозка" коммунальных тарифов

Тарифы на свет "заморозят" до конца отопительного сезона. Они составят 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Домохозяйства, которые потребляют больше 250 кВт-ч в месяц, будут платить 1,68 грн за кВт-час.

Цена на природный газ для бытовых потребителей будет такой же, как 24 февраля 2022 года. Если у домохозяйства заключен годовой контракт на газ, установленный в нем тариф будет "заморожен" на время военного положения и ещё на 6 месяцев.

Тарифы на распределение газа и поставку горячей воды также будут зафиксированы на одном уровне.

Начало отопительного сезона

Отопительный сезон в 2022 году должен был начаться в ноябре с первыми заморозками. Однако в большинстве регионов Украины уже в октябре дали тепло в дома с центральным отоплением. Сделано это с целью экономии электроэнергии, чтобы украинцы не включали электрические обогреватели.

В регионах, где ещё не дали тепло (в основном это приграничные территории), отопление включат в начале ноября. В этом году понизили минимальную допустимую температуру во время отопительного сзона до +16 градусов, поэтому в домах будет холоднее, чем обычно.

Денежная помощь украинцам

В ноябре эвакуированные украинцы и жители деоккупированных территорий получатединоразовую денежную помощь. Её размер составит 3000 гривен для детей и людей с инвалидностью, и 2000 гривен для всех остальных. Выплачивать деньги будет Укрпочта за счет доноров.

Веерные отключения электроэнергии

Россия наносит ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Из-за этого в Украине могут применять веерные отключения электроэнергии. График отключения света для каждой области будут публиковать местные власти. Также украинцев просят самостоятельно экономить свет дома.

Новые правила для переселенцев в Европе

С 1 ноября в Австрии все обладатели украинского паспорта смогут получить "Билет первого прибытия". Его будут выдавать всем, кто въезжает в страну со стороны Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии. Билет позволяет бесплатно ездить во 2-м классе на поездах ÖBB по Австрии или на пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии, Италии. Действует он 24 часа с момента прибытия в Австрию.

Украинцам в Нидерландах с 1 ноября нужно поставить в паспорт отметку о статусе временной защиты или О-документ. Без неё нельзя будет официально трудоустроиться. Получить отметку можно в службах иммиграции.