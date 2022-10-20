Сколько длится отключение света и когда его не будет именно у вас - узнайте в материале УНИАН.

Из-за массированных обстрелов разных городов Украины и разрушения объектов критической инфраструктуры, городские власти прогнозируют веерные отключения света. УНИАН выяснил, как узнать, будут ли его отключать на вашей улице и когда дадут свет в том или ином городе.

Ранее мы говорили о том, что жителей столицы и области предупредили о возможных отключениях света.

Как узнать, надолго ли отключили свет - подробный график

Коммунальные службы и власти украинских городов сообщают своим гражданам о любых изменениях в жизнедеятельности населенных пунктов. Так вышло и с возможным отключением электричества - УНИАН сделал подборку, с помощью которой каждый житель Украины сможет узнать, будут ли отключать свет в его городе:

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При этом, напоминаем, что сегодня, 20 октября, планово отключать электроэнергию будут по всей Украине. Власти страны настоятельно рекомендуют воздержаться от избыточного потребления электричества в период с 07:00 до 23:00 часов.

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