Из-за массированных обстрелов разных городов Украины и разрушения объектов критической инфраструктуры, городские власти прогнозируют веерные отключения света. УНИАН выяснил, как узнать, будут ли его отключать на вашей улице и когда дадут свет в том или ином городе.
Ранее мы говорили о том, что жителей столицы и области предупредили о возможных отключениях света.
Как узнать, надолго ли отключили свет - подробный график
Коммунальные службы и власти украинских городов сообщают своим гражданам о любых изменениях в жизнедеятельности населенных пунктов. Так вышло и с возможным отключением электричества - УНИАН сделал подборку, с помощью которой каждый житель Украины сможет узнать, будут ли отключать свет в его городе:
- Винница - актуальная информация на сайте ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО
- Луцк - актуальная информация на сайте ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО
- Днепр - актуальная информация на сайте ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
- Донецкая область - актуальная информация на сайте ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
- Житомир - актуальная информация на сайте ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО
- Харьков - актуальная информация на сайте ХАРКІВОБЛЕНЕРГО
- Киев - актуальная информация на сайте ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ и ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
- Ровно - актуальная информация на сайте РІВНЕОБЛЕНЕРГО
- Львов - актуальная информация на сайте ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО
- Хмельницкий - актуальная информация на сайте ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО
- Чернигов - актуальная информация на сайте ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО
- Черкассы - актуальная информация на сайте ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО
- Кривой Рог - актуальная информация на сайте
- Полтава - актуальная информация на сайте ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО
- Сумы - актуальная информация на сайте СУМИОБЛЕНЕРГО
- Закарпатье - актуальная информация на сайте ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО
- Запорожье - актуальная информация на сайте ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО
- Кропивницкий - актуальная информация на сайте КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО
- Николаев - актуальная информация на сайте МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО
- Одесса - актуальная информация на сайте ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
- Ивано-Франковск - актуальная информация на сайте ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО
- Тернополь - актуальная информация на сайте ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО
- Херсон - актуальная информация на сайте ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО
- Черновцы - актуальная информация на сайте ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО
При этом, напоминаем, что сегодня, 20 октября, планово отключать электроэнергию будут по всей Украине. Власти страны настоятельно рекомендуют воздержаться от избыточного потребления электричества в период с 07:00 до 23:00 часов.