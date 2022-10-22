22 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Подобным ударам Украина подвергается на протяжении всего октября.
Чтобы помочь энергетикам наладить работу пораженных объектов, украинцев призывают экономнее расходовать электричество в домах. Во многих областях вводят график отключения света, чтобы снизить нагрузку на сеть. УНИАН поделился доступными для каждого советами по экономии электричества.
Как сэкономить свет дома: одно простое правило
Простой совет по экономии света дала компания "Укрэнерго". Это правило "одна лампочка и один прибор". Это значит, что в доме можно одновременно включать не более одной лампочки и одного электрического прибора. Это простое правило сэкономит немало электричества.
Например, если вы пользуетесь феном, то нельзя в это же время включать микроволновку. Если пылесосите - отключите электродуховку. Лампы включайте только в тех комнатах, где сейчас находятся люди. Не оставляйте включенным свет в пустой комнате.
При этом правило не распространяется на зарядные устройства для телефонах. Их можно не отключать с розетки - они потребляют немного света, а заряжать телефон всегда важно.
Как ещё экономить свет: простые советы
- Экономьте свет в пиковые часы - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В это время рекомендуется сократить использование электричества до минимума. При этом пик потребления электричества в каждом регионе может отличаться.
- Запускайте стиральную машинку ночью, когда нагрузка на электросеть минимальная.
- Постарайтесь не включать днем электрообогреватели - они потребляют очень много света. Вместо этого теплее одевайтесь. Также можно утеплить окна в доме или сделать свечной обогреватель своими руками.
- Грейте воду на газовой плите вместо электрочайника или бойлера.
- Замените лампочки дома на энергосберегающие - такие лампы потребляют электричество примерно на 30% меньше.
- Включайте бойлер с водой на ночь и отключайте утром. Вода в бойлере будет оставаться горячей примерно 6 часов.