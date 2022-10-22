Чтобы помочь энергетикам, каждый украинец может экономнее расходовать электричество дома.

22 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Подобным ударам Украина подвергается на протяжении всего октября.

Чтобы помочь энергетикам наладить работу пораженных объектов, украинцев призывают экономнее расходовать электричество в домах. Во многих областях вводят график отключения света, чтобы снизить нагрузку на сеть. УНИАН поделился доступными для каждого советами по экономии электричества.

Как сэкономить свет дома: одно простое правило

Простой совет по экономии света дала компания "Укрэнерго". Это правило "одна лампочка и один прибор". Это значит, что в доме можно одновременно включать не более одной лампочки и одного электрического прибора. Это простое правило сэкономит немало электричества.

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Например, если вы пользуетесь феном, то нельзя в это же время включать микроволновку. Если пылесосите - отключите электродуховку. Лампы включайте только в тех комнатах, где сейчас находятся люди. Не оставляйте включенным свет в пустой комнате.

При этом правило не распространяется на зарядные устройства для телефонах. Их можно не отключать с розетки - они потребляют немного света, а заряжать телефон всегда важно.

Как ещё экономить свет: простые советы

Экономьте свет в пиковые часы - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В это время рекомендуется сократить использование электричества до минимума. При этом пик потребления электричества в каждом регионе может отличаться.

- с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В это время рекомендуется сократить использование электричества до минимума. При этом пик потребления электричества в каждом регионе может отличаться. Запускайте стиральную машинку ночью , когда нагрузка на электросеть минимальная.

, когда нагрузка на электросеть минимальная. Постарайтесь не включать днем электрообогреватели - они потребляют очень много света. Вместо этого теплее одевайтесь. Также можно утеплить окна в доме или сделать свечной обогреватель своими руками.

- они потребляют очень много света. Вместо этого теплее одевайтесь. Также можно утеплить окна в доме или сделать свечной обогреватель своими руками. Грейте воду на газовой плите вместо электрочайника или бойлера.

вместо электрочайника или бойлера. Замените лампочки дома на энергосберегающие - такие лампы потребляют электричество примерно на 30% меньше.

- такие лампы потребляют электричество примерно на 30% меньше. Включайте бойлер с водой на ночь и отключайте утром. Вода в бойлере будет оставаться горячей примерно 6 часов.

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