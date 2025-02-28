С началом весны в Украине введут новые штрафы для ФЛП и переведут часы на летнее время.

С приходом весны жизнь украинцев изменится во многих аспектах. В марте некоторые украинцы могут лишиться деклараций с семейным врачом и права на выезд за границу. Пенсионерам поднимут выплаты, а вся страна перейдет на летнее время. Мы рассказали, что изменится в марте для всех категорий населения.

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Индексация пенсий

Ежегодно в Украине проводится индексация пенсий с 1 марта, и 2025 год не стал исключением. Более чем 10 миллионам пенсионерам поднимут выплаты на 11,5%. Размер повышения рассчитывается индивидуально, но он не может составлять меньше 100 гривень и более 1500 гривень.

Штрафы для ФЛП

С 1 марта все предприниматели должны перейти на новый формат фискальных чеков согласно Закону Украины №265. Бизнес будут штрафовать за отсутствие POS-терминалов, непредставление данных налоговой, игнорирование налоговых проверок, не оформление сотрудников.

За использование фискальных чеков старого образца и отсутствие регистратора расчетных операций штрафовать будут на 100% от суммы проданных по документу товаров.

Декларации с врачами могут отменить

В марте у некоторых украинцев будет автоматически аннулирована декларация с семейным врачом. Это возможно, если пациент:

не посещал врача более 3 лет;

менял личные данные;

оформил декларацию до 2018 года.

Чтобы договор с врачом сохранился, нужно обратиться к врачу и проверить актуальность данных. Детям до 14 лет нужно сверить данные свидетельства о рождении, а подросткам от 14 лет - предоставить данные биометрического паспорта.

Перевод часов на летнее время 2025

В 2024 в Украине планировали отменить перевод часов и оставить зимнее время постоянным. Однако соответствующий закон так и не был подписан Владимиром Зеленским, а значит не вступил в силу. Поэтому переход на летнее время всё-таки будет.

Дата, когда переводят часы на летнее время в 2025 году, это 30 марта. В 3:00 мы переводим стрелки на час вперед, то есть после 2:59 сразу наступит 4:00. На смартфонах и смарт-часах время переводится автоматически, а механические часы нужно исправить вручную.

Снижение цен на лекарства

В марте снизятся цены на лекарства по решению СНБО, посвященному проблеме доступности медицины для населению. Более 100 самых популярных препаратов подешевеют на 10-40%, среди которых Ибупрофен, Валидол, Анальгин, Цитрамон, Диклофенак.

Изменения правил бронирования от мобилизации

Бронь от мобилизации сотрудников критически важных предприятий автоматически продлена до 31 марта. Ранее отсрочка предоставлялась только до конца февраля. Однако по решению Кабмина срок продлили.

Теперь у руководитель есть целый март для того, чтобы перебронировать своих сотрудников. Для этого нужно будет доказать, что предприятие соответствует критериям критически важного для экономики.

Выезд мужчин за границу будет ограничен

В марте выезд за границу для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будет на общих основаниях.

Это означает, что по новым правилам таких водителей будут выпускать из Украины только если у них есть другие основания для выезда, например, возраст 60+ лет, многодетность или инвалидность.

Также с 3 марта приостановят выезд за границу деятелей искусства из-за многочисленных случаев злоупотребления. Министерство культуры разработает новый алгоритм выдачи разрешений.

Государственные праздники в марте

В первый месяц весны мы отмечаем некоторые важные выходные и праздники в марте 2025 - День рождения Тараса Шевченко 9 марта, День украинского добровольца 14 марта, День СБУ 25 марта и День нацгвардии 26 марта.

Международный женский день 8 марта остается официальным праздником, в честь которого предоставляется выходной. В 2023 году был зарегистрирован законопроект, который отменяет этот день, но пока что он не принят Верховной Радой.

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