У некоторых мужчин есть законные основания для пересечения границы.

В Украине до мая продолжены военное положение и мобилизация из-за войны. В связи с ограничениями большинство мужчин не могут покинуть территорию нашего государства. Читайте на УНИАН, кто может выехать за границу и можно ли выехать из Украины в 17 лет.

Кто может выехать из Украины 2025 - все категории граждан

Рассмотрим детально, как выехать из Украины сегодня мужчине. На данный момент выезд мужчин за границу регулируется законом о мобилизации. Право не беспрепятственный выезд есть у:

многодетных отцов;

отцов-одиночек, если они не женаты;

отцов, у которых ребенок с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

спортсменов, артистов, ученых, госслужащих в рамках командировки;

сопровождающих родителей или супругу с инвалидностью либо, если кто-то из них нуждается в постоянной опеке;

сопровождающих человека с I-II группой инвалидности;

водителей с гуманитарным грузом по системе "Шлях".

Отметим, что с 27 февраля водители, которые перевозят медицинские и гуманитарные грузы, будут пересекать границу на общих основаниях. Кабмин отменил норму, согласно которой областные или Киевская городская военная администрация, а также Минразвития общин принимали решение о выезде этих лиц из Украины.

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Выезжать могут мужчины, у которых близкие родственники погибли на поле боя или считаются пропавшими без вести. Выпускают и представителей мужского пола с инвалидностью вне зависимости от группы. Военные могут выехать за границу, если их там ждет реабилитация или лечение.

Поскольку ограничение касается мужчин, которые старше 18 и младше 60, то лица вне этих возрастных рамок спокойно могут выезжать.

Для пересечения границы с собой стоит прихватить все документы, которые подтверждают право на выезд из Украины конкретного гражданина, так как решение о том, пропускать ли его, остается за сотрудником госпогранслужбы.

Для женщин никаких ограничений нет, даже если они встали на воинский учет. Исключением являются украинцы, которые заключили контракт и пошли служить в армии.

Как выехать из Украины - разные варианты

Во-первых, пересекать границу могут мужчины, которые не пригодны к службе и сняты с учета. Им нужно предоставить пограничнику соответствующий документ.

В то же время отсрочка от мобилизации не обязательно дает право на выезд. Например, украинцы с инвалидностью и отсрочкой выехать могут, тогда как студентов, которых временно освободили от службы, все же не выпускают.

Забронированных мужчин пропускают на границе, только если их отправили в командировку. У них есть право на выезд из страны на период, который указан в командировочном листе. При этом пограничнику нужно будет показать подписанный приказ о командировке и подтверждение брони.

Как мы уже указывали, студентов в большинстве случаев не выпускают за границу. Чтобы выезжать, они должны учиться на дневной форме, участвовать в программе академической мобильности и не считаться призывником. Кроме этого, у него должна быть фармацевтическая, ветеринарная или медицинская специальности.

Проще всего выезжать многодетным отцам. Самое главное, у них не должно быть долгов по алиментам, а сведения о них - внесены в систему "Оберіг". Пригодятся также документы на всех детей.

А вот опекун так просто выехать может только если его опекаемый уже за границей и на консульском учете. В ином случае пересекать границу они должны вместе.

Ранее УНИАН рассказывал, будет ли мобилизация студентов в марте.

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