Некоторым пациентам нужно верифицировать свои данные.

В Украине для получения медицинских услуг необходимо заключить декларацию с семейным врачом.

Как узнать с каким врачом подписана декларация и у кого она может пропасть - далее в материале УНИАН. Также мы рассказывали, кому нужно пить витамин B12.

Декларация с семейным врачом - что изменится

С 1 марта декларация с врачом для ребенка может утратить свою силу. Из-за постановления Кабмина Национальная служба здоровья обязана до первого дня весны провести верификацию несовершеннолетних пациентов, заключивших декларацию с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь.

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Минфин будет финансировать услуги только по тем декларациям, у которых в Реестре пациентов будет верифицированный статус.

Что дает декларация с семейным врачом:

бесплатную консультацию с врачом;

общие анализы крови и мочи без оплаты стоимости;

бесплатную проверку уровня глюкозы и холестерина;

бесплатную флюорографию и кардиограмму;

бесплатные тесты на вирусные гепатиты и ВИЧ.

Для верификации уточняют ФИО, пол, место и дату рождения. Кроме того, потребуется предоставить удостоверение личности, адрес фактического проживания, регистрационный номер налогоплательщика (РНУКПН) и другое. Конкретный список для вашего ребенка лучше уточнять у своего семейного врача.

Отметим, что после достижения ребенком совершеннолетия, нужна будет декларация с терапевтом или семейным врачом, так как педиатр не имеет права оказывать помощь такому человеку.

Как проверить есть ли декларация с врачом и с кем подписана

Если вы не помните с кем у вас подписана декларация с врачом - проверить это можно несколькими способами.

Для начала просмотрите свои медицинские документы. У вас должен быть ваш экземпляр декларации, в которой есть все данные.

Если вы потеряли документ или не можете его найти, а дело срочное, то позвоните или придите в регистратуру своей больницы. Они помогут вам отыскать информация.

Еще один вариант - зайти в личный кабинет той электронной медицинской системы, в которой в авторизованы, например, в HELSI.

Кроме того, в качестве крайней меры можете обратиться в контакт-центр НСЗУ за помощью.

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