В Украине для получения медицинских услуг необходимо заключить декларацию с семейным врачом.
Как узнать с каким врачом подписана декларация и у кого она может пропасть - далее в материале УНИАН. Также мы рассказывали, кому нужно пить витамин B12.
Декларация с семейным врачом - что изменится
С 1 марта декларация с врачом для ребенка может утратить свою силу. Из-за постановления Кабмина Национальная служба здоровья обязана до первого дня весны провести верификацию несовершеннолетних пациентов, заключивших декларацию с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь.
Минфин будет финансировать услуги только по тем декларациям, у которых в Реестре пациентов будет верифицированный статус.
Что дает декларация с семейным врачом:
- бесплатную консультацию с врачом;
- общие анализы крови и мочи без оплаты стоимости;
- бесплатную проверку уровня глюкозы и холестерина;
- бесплатную флюорографию и кардиограмму;
- бесплатные тесты на вирусные гепатиты и ВИЧ.
Для верификации уточняют ФИО, пол, место и дату рождения. Кроме того, потребуется предоставить удостоверение личности, адрес фактического проживания, регистрационный номер налогоплательщика (РНУКПН) и другое. Конкретный список для вашего ребенка лучше уточнять у своего семейного врача.
Отметим, что после достижения ребенком совершеннолетия, нужна будет декларация с терапевтом или семейным врачом, так как педиатр не имеет права оказывать помощь такому человеку.
Как проверить есть ли декларация с врачом и с кем подписана
Если вы не помните с кем у вас подписана декларация с врачом - проверить это можно несколькими способами.
Для начала просмотрите свои медицинские документы. У вас должен быть ваш экземпляр декларации, в которой есть все данные.
Если вы потеряли документ или не можете его найти, а дело срочное, то позвоните или придите в регистратуру своей больницы. Они помогут вам отыскать информация.
Еще один вариант - зайти в личный кабинет той электронной медицинской системы, в которой в авторизованы, например, в HELSI.
Кроме того, в качестве крайней меры можете обратиться в контакт-центр НСЗУ за помощью.
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