Лишь в немногих профессиях в марте можно будет забронировать 100% сотрудников.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин призывного возраста. Но представители некоторых профессий могут получить отсрочку от армии, если работают в важной для экономики страны отрасли. Такой процесс называется "бронь от мобилизации".

Адвокат и советник АО "GRACERS" Сергей Савинский эксклюзивно для УНИАН рассказал, у кого будет бронь от мобилизации в 2025 году, а кому точно откажут в отсрочке.

Что изменится в бронировании сотрудников с 1 марта 2025

По словам Сергея Савинского, в ноябре 2024-го Кабмин установил, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным до 1 декабря того же года, действуют до 28 февраля 2025 года.

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То есть все граждане, которые получили бронирование в связи с решением Минэкономики или через портал "Дія" до 1 декабря 2024 года, с 1 марта 2025-го должны были лишиться отсрочки.

Однако 23 февраля Денис Шмыгаль сказал, что правительство намерено продлить срок перебронирования для военнообязанных сотрудников до 31 марта 2025 года. 25 февраля Кабмин принял соответствующее постановление. При этом уже полученное бронирование работников останется действительным до 31 марта.

По состоянию на 25 февраля ряду предприятий не подтвердили статус критически важных - есть случаи, когда отказ в предоставлении такого статуса безоснователен. Это становится причиной для начала судебной волокиты.

Кто попадает под бронь во время мобилизации на 100%

Как разобрался УНИАН, вопросы бронирования работников регулирует постановление Кабмина №36. В большинстве случаев отсрочку могут получить лишь 50% военнообязанных работников. Однако сотрудники критически важных для страны предприятий получат 100% бронь от мобилизации - перечень профессий этой категории небольшой:

медики;

прокуроры антикоррупционной прокуратуры;

производители оружия, дронов, военных товаров;

работники предприятий энергетического, ядерного, угольного, нефтегазового комплексов;

предприятия ОПК, которые имеют контракты с ВСУ;

строители фортификаций;

работники ГСЧС (пожарные, саперы, спасатели);

полицейские.

Оформить бронь от мобилизации можно в приложении "Дія". Руководитель подает заявление со списком сотрудников, после чего в течение 72 часов ему придет ответ по каждому работнику. Для тех, кто уже имеет бронь, нужно до 31 марта подтвердить статус критического предприятия и перебронировать военнообязанных.

Кто попадет под бронирование от мобилизации на 50%

Руководители большинства предприятий могут забронировать только половину сотрудников. К таким профессиям относятся госслужащие категорий "Б" и "В", работники органов государственной власти и местного самоуправления, работники компаний-поставщиков услуг связи и интернета, представители международных и гуманитарных организаций.

Кто точно не получит бронирование

Бронирование сотрудников возможно только в том случае, если они отвечают нескольким критериям. Отсрочку не получат сотрудники, которые:

получают зарплату меньше 20000 гривень в месяц;

трудоустроены неофициально или как ФЛП;

не обновили военно-учетные данные;

находятся в розыске за неявку по повестке;

не сообщили ТЦК о смене места прописки.

Также работники автоматически потеряют отсрочку, если предприятие потеряет статус критического или не продлевает сроки бронирования.

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