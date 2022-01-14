Кулинар отметил, что старую систему питания детей в садиках невозможно внезапно разрушить. Она нуждается в постепенных изменениях.

Старую систему питания в детских садах нельзя уничтожить внезапно, поскольку у страны нет на это ни ресурсов, ни опыта, ни поддержки. Поэтому приходится все делать постепенно.

Об этом заявил разработчик нового питания в украинских школах, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко в Инстаграм. Он отметил, что для преодоления устаревшей схемы питания детей в садиках разработал четыре шага.

1. Будем обучать поваров;

2. Будем обучать людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы;

3. Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка);

4. Будем рассказывать об основах здорового питания.

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Он отметил, что тема питания в детсадах является болезненной для многих, поэтому призвал украинцев не молчать, а делиться мыслями на эту тему.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2022 года в школах Украины начали готовить для школьников по новому меню. Однако не всем детям нравятся необычные блюда. Разработчик нового питания в украинских школах Евгений Клопотенко объяснил причины этого и дал несколько советов родителям, как действовать.

Клопотенко напомнил согласно новым правилам, в рационе школьного питания должно быть меньше хлеба, соли и сахара и больше овощей, фруктов и мяса.