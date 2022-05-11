Они защищали Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На "Азовстали" погибли двое защитников Мариуполя, которые героически воевали против оккупантов с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украине. Они ценили жизнь, любили Украину и были "настоящими спецами".

О смерти защитников Мариуполя со ссылкой на начальника Патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина сообщает MRPL.

Защитники Сергей и Денис до последнего дня боролись против оккупантов. Они находились в Мариуполе и не стали сбегать из города, когда враг начал блокаду.

"Вот эти двое парней - это часть моей н**ига не простой жизни. Последние три месяца. И вероятно лучшая ее часть. Двое из нескольких десятков, кто решил остаться в городе. Именно не валить, а быть тут и сражаться. Один летун, второй связист. И оба делали своё дело мегакруто. Лишились двух смелых воинов, любящих свою страну. Свои семьи и ценящих жизнь. Именно ценящих жизнь. Не хватающихся за соломинки, чтоб спастись, а тонких ценителей самой возможности жить. Нам вас капец как хватать не будет. Но присмотрите за нами сверху, парни. Серега и Денис. Я знаю что такое Настоящие спецы. Волченок и Ден. Пополнение в Небесном воинстве", - рассказал о гибели защитников Вершинин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что командир морпехов "Азовстали" призвал мировое сообщество содействовать процедуре "экстракшн".

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