Чиновник резко реагировал на комментарии возмущенных комментаторов.

Скандальная пресс-офицер Государственной пограничной службы Иванна Плантовская отличилась новой выходкой в социальных сетях. Украинцы в комментариях возмущены.

В Facebook опальная чиновница опубликовала новую фотографию, демонстрируя свою жизнь в стиле "лакшери". Более того, она взялась отвечать на комментарии возмущенных пользователей.

Украинцы на новое фото Плантовской отреагировали резко, что вполне прогнозируемо после ее шумного отдыха во время войны. Большинство комментаторов интересовались, действительно ли пресс-офицер ГПСУ не понимает, что она раздражает украинцев своими "лакшери"-фото. На некоторые комментарии она ответила довольно агрессивно, стараясь подчеркнуть свой уровень достатка.

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Кто такая Плантовская и чем она отличилась

7 января украинцы обратили внимание на фото пресс-офицера Южного регионального управления ГПСУ Иванны Плантовской, которая позировала за рубежом, в частности, во Франции.

Позже стало известно, что у ее начальника - генерал-майора Сергея Мула во время обысков нашли незадекларированное имущество, наличные в гривне и иностранной валюте, а также паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес. В связи с чем ему сообщили о подозрении в декабре 2022 года.

В свою очередь спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что по Плантовской примут соответствующие решения в рамках действующего законодательства.

Впоследствии скандальную офицерку перевели в Житомирский пограничный отряд. Теперь она выполняет другие задачи, не связанные с коммуникацией ГПСУ.

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