Избранница начальника ГУР волнуется за его здоровье.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признался, что его жена ему запрещает употреблять некоторые напитки. Как оказалось, он любит работать ночью, но его избранница за него волнуется.

По словам Буданова, наиболее продуктивное время для него - период с 4 до 6 утра. Тогда, по словам начальника ГУР, к нему приходят лучшие идеи. Впрочем, он не употребляет напитки, которые помогают поддерживать бодрость. Буданов не любит кофе, а энергетики ему запретила пить жена.

"Я даже кофе не пью. Кофе мне не нравится, здесь нет какого-то секрета особенного. А другое... Энергетики? Жена не позволяет. Говорит: "Сердце посадишь", - признался Буданов в интервью Наталии Мосейчук.

Начальник ГУР редко рассказывает о своей жене, а потому такие подробности удивили даже журналистку. Она отметила:

"Есть хотя бы один человек, которого вы слушаетесь".

В ответ на это Буданов посмеялся и сказал: "Да, это правда". Впрочем, на этом тему личной жизни он решил закончить.

Что известно о жене Буданова

Буданов живет в браке с женщиной по имени Марианна. Она не ведет соцсети, поэтому о ней мало что известно. В прошлом избранница начальника ГУР баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар".

Недавно же Буданов заявил, что жена живет с ним в кабинете. Он отметил, что его "счастье" всегда рядом.

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