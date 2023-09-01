Поскольку вражеские планы не были реализованы, это свидетельствует о достаточно эффективной работе украинских спецслужб, добавил глава разведки.

Россияне несколько раз планировали операции по убийству президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталии Мосейчук.

"Несколько раз всерьез они готовили определенные операции. Очень всерьез. Тщательно планировали, подготовительные мероприятия проводили", - сказал Буданов.

Но поскольку вражеские планы не были реализованы, это свидетельствует о достаточно эффективной работе украинских спецслужб, добавил глава разведки.

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Покушения на Зеленского - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2022 года в Минобороны заявили, что боевики российской ЧВК "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В июне того же года секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что с начала вторжения России в Украину в феврале было предпринято пять попыток убить президента Владимира Зеленского. Все - в конце февраля и начале марта.

В апреле 2023 года Данилов заявил, что российские власти не отказались от "задачи" ликвидировать президента Владимира Зеленского, как физически, так и политически.

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