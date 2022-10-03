Кирилл Буданов счастливо женат на Марианне Будановой.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов стал еще одним крашем среди миллионов женщин. Он не только красив собой, но и смелый боец, защищавший нашу страну на востоке еще в 2014 году.

Кирилл Буданов - кто это

Известно, что Буданов окончил Одесский институт Сухопутный войск. В 2014 году он не смог остаться в стороне от войны на Донбассе, поэтому принял решение защищать родную страну на передовой. Буданов даже имел боевые ранения.

В 2019 году на Буданова было совершено покушение. Злоумышленники подложили под его автомобить мину, которая в результате взорвалась. К счастью, Буданов остался жив, а Голосеевский районный суд Киева приговорил двух граждан России к 7 и 8 годам заключения.

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5 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Буданова начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. В апреле 2022 года он получил звание генерал-майора.

Кирилл Буданов - личная жизнь

Но, конечно, украинок интересуют не только его заслуги перед родиной, но и семейное положение. Оказывается, Буданов счастливо женат на Марианне. О паре мало информации в сети, так как они не ведут социальные сети.

При этом известно, что его супруга баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар". Жгучая брюнетка говорила о том, что хочет сделать Киев европейской столицей.

Напомним, ранее Потап после семи месяцев за границей рассказал, как рвался на фронт.

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